سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 21 - 5 - 2020

سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020 سجل استقرارا مقابل الجنيه المصري بعد أن ارتفع أمس بنحو 3 قروش مقابل الجنيه المصري ليسجل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع وفقا لمتوسط السعر لدي البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري و بنك مصر 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار بـ بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم

وصل أعلي سعر للدولار في بنوك "قناة السويس والبركة، التنمية الصناعية، التجاري الدولي والكويتي الوطني، والمصرف العربي، عودة ، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" عند 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنكي الاستثمار العربي ، مصرف أبو ظبي الاسلامي،" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك:" العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصرف المتحد، الاهلي الكويتي" 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع