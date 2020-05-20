7 قروش ارتفاعا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف
الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 20-5-2020، خلال اسبوع بنحو 7
قروش، سجل سعر الدولار اليوم 15.76 جنيه للشراء
و15.86 جنيه للبيع مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري و بنك مصر 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرشين.
وبلغ سعر الدولار بـ بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع، مرتفعا 3 قروش.
وصل أعلي سعر للدولار في بنوك "قناة السويس والبركة، التنمية الصناعية، التجاري الدولي والكويتي الوطني، والمصرف العربي، عودة ، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" عند 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع.
كما وصل سعر الدولار في بنكي الاستثمار العربي ، مصرف أبو ظبي الاسلامي،" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنوك:" العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصرف المتحد، الاهلي الكويتي" 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع