7 قروش ارتفاعا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 20-5-2020، خلال اسبوع بنحو 7 قروش، سجل سعر الدولار اليوم 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري و بنك مصر 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرشين.

وبلغ سعر الدولار بـ بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع، مرتفعا 3 قروش.

سعر الدولار في مصر اليوم

وصل أعلي سعر للدولار في بنوك "قناة السويس والبركة، التنمية الصناعية، التجاري الدولي والكويتي الوطني، والمصرف العربي، عودة ، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" عند 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنكي الاستثمار العربي ، مصرف أبو ظبي الاسلامي،" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك:" العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصرف المتحد، الاهلي الكويتي" 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع