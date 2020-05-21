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اقتصاد

خلال شهرين.. صعود سهم أرامكو السعودية 20%

الخميس 21/مايو/2020 - 09:00 ص
سهم أرامكو السعودية
سهم أرامكو السعودية
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قسم الاقتصاد
شهدت أسواق مال السعودية، في آخر جلساتها، صعود سهم أرامكو السعودية، بما يعكس الأداء القوي للشركة وتحسن أسعار النفط بمكاسب 20% منذ أدنى إغلاق للسهم في 16 مارس الماضي.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، في آخر تداولات به، مرتفعًا 0.08% ليبقى فوق مستوى 7050 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال، وتراجع سهم البنك السعودي للاستثمار اليوم بحوالي 1.9% بعد إعلانه أمس تراجع أرباحه الفصلية.

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وتراجع سهم أرامكو في التداولات اليومية بنسبة 1% إلى 33 ريالا بقيمة تداولات يومية بلغت 333.4 مليون ريال، وشهدت الجلسة صعود 67 سهما في مقابل تراجع 113 سهمًا بكمية تداول بلغت 190.7 مليون سهم.

وتتلقى الأسهم السعودية دعمًا من صعود أسعار النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.1% إلى 35.01 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 0.32% إلى 32.05 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن السندات الدولارية السعودية المستحقة في 2060 زادت 2.3 سنت ليجري تداولها عند 109.7 سنت في الدولار، وصعدت سندات أبوظبي المستحقة في 2050 بواقع 1.4 سنت ليجري تداولها عند 112.8 سنت في الدولار.

وقال ثلاثة من مديري الصناديق، إن تعافي أسعار النفط ساعد في رفع أسواق الدين بالمنطقة شديدة الاعتماد على النفط والغاز، والتي سجلت أيضا مكاسب قوية يوم الاثنين على خلفية صعود في الأسواق العالمية.
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