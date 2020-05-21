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اقتصاد

جهاز مدينة حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

الخميس 21/مايو/2020 - 10:39 ص
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات الواقعة على حرم الطريق بمنطقتي أبناء الجيزة ومساكن عثمان، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر. 

وأضاف المهندس أشرف فتحي، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات بهذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من أجل تسيير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. 


وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استمرار حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون في إزالة التعديات والمخالفات.

وعلى صعيد آخر، تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنفيذ رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا وعرض ٨٥ مترًا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى  علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب  أن الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وتنفيذ الطريق، وتنفيذ ميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٣٣  مليون جنيه. 
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