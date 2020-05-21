اسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 21-5-2020

ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 21-5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.10 دينار كويتي.

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وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.26 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.87 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.82 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.10 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.89 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.94 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.91 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.07 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.59 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.63 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.94 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (536.69 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,738 دولارا أمريكيا)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (120.80 دينار كويتي) أي ما يعادل (391.13 دولارا أمريكيا)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,257 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (55,875 دولارا أمريكيا)