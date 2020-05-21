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اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21 - 5 - 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 06:39 ص
سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر
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آية الجارحي

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا في مستهل تعاملات اليوم، الخميس، 21 - 5 - 2020، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 766 جنيهًا، بعد أن شهدت الأمس ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات.

 

ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصًا على التواصل مع القراء.

 

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 سعر الذهب في مصر


جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح بين 873 و875 جنيها

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  بين 800 و802 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  من 764 إلى 766 جنيها

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 655 إلى 657 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 509 إلى 511 جنيها

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,112 جنيه، ويزن 8 جرامات

وسجل السعر الذهب نحو 27.155 دولار للأوقية


 أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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