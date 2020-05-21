7 ملايين جنيه.. تكلفة الخطة الاستثمارية لتطوير قطاع توزيع كهرباء جنوب سيناء

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الالكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كافة أنحاء الجمهورية





ففى نطاق قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (93517) مشتركا نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتي31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم إضافة 83061 متر موصلات جهد منخفض،وإضافة 5037 كم موصلات جهد متوسط ، كما تم إضافة 5352 كم كابلات جهد منخفض.و 3318 كم كابلات جهد متوسط.و إضافة 75 عامود جهد منخفض،و إضافة 131 عامود جهد متوسط .

كما تمت إضافة 2 محول قدرات مختلفة وإضافة 1 كشك كامل بالمحول وموزع حلقى و12 صندوق توزيع جهد منخفض ،7 سكينة ثلاثية .وقدد بلغت التكلفة الإستثمارية لهذه الأعمال حوالى 7 ملايين جنيه .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد (491) محضر بقيمة تصل إلى حوالى 1523503,4 جنيه وبلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء عدد (5155) بقيمة تبلغ حوالى 79556416 جنيها.





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه القيادة السياسية ممثلة فى قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة .