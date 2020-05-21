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أخبار البلد

توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية بتكلفة تصل الى 104 ملايين جنيه

الخميس 21/مايو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة سيمنس عقد مشروع توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية جهد 220/66/22 ك.ف. بعدد (2) خلية خط جهد 220 ك.ف. للربط بمحطة العوينات الجديدة وعدد (1) ممانع حتى سعة 50 م. فار والخلية اللازمة له للتركيب على القضبان جهد 220 ك.ف. بالإضافة إلى توريد وتركيب (I Cirecuit Brea Ker + 2 B.B. Disconcotor Switches) جهد 220 ك.ف. كجزء من خلية المحول الخاص بوحدة تعويض قدرة غير فعالية (STATCOM) والأعمال اللازمة للتوسيع بنظام تسليم مفتاح.

وذلك بقيمة حوالى 104,5 مليون جنيه مصري ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء وجدير بالذكر أن مدة التنفيذ التعاقدية 10 شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد (12/5/2020) والموعد المخطط للانتهاء فبراير 2021.


تأتى  هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.
توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية بتكلفة تصل الى 104 ملايين جنيه
توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية بتكلفة تصل الى 104 ملايين جنيه
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