توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية بتكلفة تصل الى 104 ملايين جنيه

لا توقفنا كورونا.. انطلاق التيار الكهربائي بخط الربط مع السودان.. شاكر: مصر تحرص على دعم دول أفريقيا وحوض النيل.. تكلفة المرحلة الأولى تبلغ 6.8 مليون دولار