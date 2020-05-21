المطربة سمر تطرح «الدلع الحلو» في العيد

تستعد المطربة سمر لطرح أحدث كليباتها المصورة بعنوان "الدلع الحلو" لتقدمها الى جمهورها مع أول ايام عيد الفطر المبارك.. سمر ستطرح الكليب على قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وأيضًا على المنصات الإلكترونية وجميع محطات الراديو.





أغنية "الدلع الحلو" كلمات أحمد شكرى وألحان مصطفي شكرى وتوزيع موسيقي مونتى وهندسة صوتية ياسر أنورو.





اقرأ أيضاً:





وقام باخراجها اللبناني اليو الشايب وتم تصويرها في لبنان في مارس الماضي بعد انتهاء سمر من تصوير أغنيتها الناجحة "بنت الاصول" التى عرضت على الفضائيات وعلى اليوتيوب وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وقد قام باخراجها أيضا اليو الشايب.. وتم تصوير الاغنيتين في بيروت قبل ظهور أزمة الكورونا.



