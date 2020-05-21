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فن

المطربة سمر تطرح «الدلع الحلو» في العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 03:07 م
المطربة سمر
المطربة سمر
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شروق ابراهيم
تستعد المطربة سمر لطرح أحدث كليباتها المصورة بعنوان "الدلع الحلو" لتقدمها الى جمهورها مع أول ايام عيد الفطر المبارك.. سمر ستطرح الكليب على قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وأيضًا على المنصات الإلكترونية وجميع محطات الراديو.

أغنية "الدلع الحلو" كلمات أحمد شكرى وألحان مصطفي شكرى وتوزيع موسيقي مونتى وهندسة صوتية ياسر أنورو. 

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 وقام باخراجها اللبناني اليو الشايب وتم تصويرها في لبنان في مارس الماضي بعد انتهاء سمر من تصوير أغنيتها الناجحة "بنت الاصول" التى عرضت على الفضائيات وعلى اليوتيوب وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وقد قام باخراجها أيضا اليو الشايب.. وتم تصوير الاغنيتين في بيروت قبل ظهور أزمة الكورونا.

ومن ناحية اخرى تستعد سمر لتقديم مفاجآت فنية جديدة خلال موسم الصيف المقبل
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