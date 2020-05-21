ب9 طرق طبيعية تخلصى من السيلوليت فى غمضة عين



على الرغم من أن مشكلة السيلوليت يمكن أن تؤثر على كل من الرجال والنساء ، إلا أنها أكثر وضوحًا لدى النساء. إليك 5 طرق للتخلص من السيلوليت فى غمضة عين.





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يساعد كل من اللفت والسبانخ على الحفاظ على مرونة بشرتك. كما أنها تساعد نظام الدورة الدموية وعملية إزالة السموم.







نبات الهليون







يمكن للهليون تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات التوتر أيضًا. بما أن مستويات الإجهاد يمكن أن تؤثر على تخزين الدهون ، يمكن أن يساعد تناول الهليون.





البصل والثوم







استهلك البصل والثوم بشكل منتظم حيث يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد.





افوكادو







تناول الأفوكادو للحصول على بعض الأحماض الدهنية التي تساعد البشرة على البقاء مشدودة ونضرة.





شاي أخضر







على الرغم من أن هذا ليس من بين الأطعمة التي يمكن علاج السيلوليت ، إذا كنت ترغب في منع السيلوليت في المقام الأول ، تناول الشاي الأخضر بانتظام.







عصير التوت البري



يمكن لعصير التوت البري أن يساعد الجهاز اللمفاوي على العمل بشكل جيد.





موز







هذا هو أحد الأطعمة التي تقاوم السيلوليت. يمكن أن يعمل محتوى البوتاسيوم في الموز جيدًا لمحاربة السيلوليت.





الليمون والتوت







يجب أن تكون بشرتك صلبة لتقليل ظهور النتوءات عليها. لذا ، فإن القليل من فيتامين ج يمكن أن يساعد في بناء الكولاجين في جسمك.





السمك







يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك بشرتك على البقاء بصحة جيدة و تعزيز صحة قلبك.

