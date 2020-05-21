بإسكارف ملون في الرقبة.. هايدي موسى تتألق بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة هايدي موسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت هايدي موسى مرتدية شيميز باللون الأبيض المميزة بطريقة كاجوال، حيث وضعت جزءًا منه داخل بالبنطال الجينز التلجي.





ونسقت هايدي موسى مع إطلالتها المميزة، حذاء ذات كعب عالي باللون البيج لإبراز قوامها الرشيق.





وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، ووضعت بعض اللمسات الجمالية التي تبرز ملامحها الرقيقة.





كما استكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات البسيطة في اليد، مع وضع الاسكارف الملون في الرقبة.





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