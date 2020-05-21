وصول 295 مصريا من العالقين في السعودية إلى مطار القاهرة









استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، رحلتي طيران استثنائيتين قادمتان من المملكة العربية السعودية وعلى متنهما 295 مصريا من العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر بالمطار إن مطار القاهرة استقبل اليوم الرحلة رقم NP2222 التابعة لشركة النيل للطيران والقادمة من مدينة الرياض وعلى متنها 175 عالق مصرى، كما وصل مطار القاهرة رحلة شركة إسكندرية للطيران رقم XH3302 قادمة من الدمام وعلى متنها 120 مصريا.





ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطار القاهرة فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بدلا من 14 يوما المخصصة للعزل بعد قرار وزارة الصحة، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.