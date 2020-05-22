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محافظات

فريق عزل العجمي يؤدون صلاة الجنازة على أستاذ طب الإسكندرية المتوفى بكورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:07 ص
فريق عزل العجمي يؤدون
فريق عزل العجمي يؤدون صلاة الجنازة على أستاذ طب الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أقام الفريق الطبي والعاملون بمستشفى عزل العجمي بالإسكندرية، مساء امس صلاة الجنازة على جثمان الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الذي توفى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.

ووفقا لبيان صادر عن الكلية اليوم، فإن الدكتور الراحل توفى أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى العجمي للعزل.

ونعت الكلية برئاسة الدكتور وائل نبيل، والأساتذة بجميع الأقسام زميلهم الراحل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.

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وتعتبر تلك هي الوفاة الثالثة بين الأطقم الطبية بالإسكندرية، حيث توفى الدكتور ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، والممرضة صفاء محمد، متأثرين بإصابتهم بالفيروس.
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