مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

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واصفًا إياها بـ "مجموعة القيود الأكثر تطرفًا المفروضة على الحريات الأساسية خلال العصر الحديث" وفقًا لصحيفة مترو.





ويخشى المليونير «سيمون دولان» من أن القيود يمكنها قتل المزيد من الناس أكثر من إنقاذهم، مع احتمالية أن تؤدي إلى ركود اقتصادي يترتب عليه المزيد من حالات الانتحار.





يرفع دولان دعوى ضد وزير الصحة «مات هانكوك» ووزير التعليم «جافين ويليامسون»، حيث قال بأنه يسعى إلى مراجعة قضائية للوائح والتي يدعي أنها تكلف الاقتصاد 2.5 مليار جنيه استرليني في اليوم.





ووصفهم دولان بانتهاك "غير متناسب" للحريات التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد جمع حتى الآن أكثر من 128000 جنيه إسترليني من حوالي 4000 فرد من خلال التمويل الجماعي.





كما أنه يتحدى قرار إغلاق المدارس ويطلب الإفصاح عن محاضر من جميع مؤسسات المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) منذ بداية العام لغرض الشفافية.









يقول رجل الأعمال المليونير على صفحته الخاصة بجمع الأموال وفقًا لصحيفة مترو: "سيؤدي الحظر إلى آثار اقتصادية مدمرة (البطالة الضخمة، زيادة الضرائب، إغلاق الشركات، وانخفاض عائدات الضرائب، إلخ).



