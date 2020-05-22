تقارير يونانية تكشف حقيقة طلب أولمبياكوس ضم نجم الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية يونانية حقيقة رغبة نادي أولمبياكوس، في التعاقد مع أحد لاعبي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، يتواجد على رادار أولمبياكوس إلى جانب 6 أندية أوروبية أخرى
شبكة "سبورت 24" اليونانية، قالت في تقرير لها، إن بن شرقي لاعب من بين 17 لاعبا يتواجدون على طاولة النادي الأحمر والأبيض.
وأضافت: "أولمبياكوس يبحث عن جناح لموسم 2020/2021، وعلى ما يبدو لن يتعاقد مع واحد فقط، بل اثنان".
وواصلت: "أولمبياكوس ارتبط بإمكانية ضم 17 لاعبًا، بينهم المغربي أشرف بن شرقي، الذي لديه عقد مع الزمالك حتى عام 2022".
وأتمت: "الأمر مجرد اقتراح، وإذا أراد النادي بالفعل ضم بن شرقي، فسيتعين عليه التفاوض مع فريقه المصري لشرائه"؛ في إشارة من الشبكة إلى أن أولمبياكوس لم يدخل في أي مفاوضات مع الزمالك لضم بن شرقي".
بن شرقي كان قد انضم إلى الزمالك في صيف العام الماضي، قادمًا من الهلال السعودي، وأصبح أحد الركائز الأساسية داخل القلعة البيضاء.
بن شرقي نجح في التتويج بثلاثة ألقاب مع الزمالك، وهي كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وخاض 21 لقاءً بمختلف المُسابقات، وتمكن من إحراز 9 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.