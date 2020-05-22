تقارير يونانية تكشف حقيقة طلب أولمبياكوس ضم نجم الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية يونانية حقيقة رغبة نادي أولمبياكوس، في التعاقد مع أحد لاعبي الزمالك ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.













وذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك ، يتواجد على رادار أولمبياكوس إلى جانب 6 أندية أوروبية أخرى





شبكة "سبورت 24" اليونانية، قالت في تقرير لها، إن بن شرقي لاعب من بين 17 لاعبا يتواجدون على طاولة النادي الأحمر والأبيض.





وأضافت: "أولمبياكوس يبحث عن جناح لموسم 2020/2021، وعلى ما يبدو لن يتعاقد مع واحد فقط، بل اثنان".



