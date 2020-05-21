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رياضة

ستاندر لياج البلجيكي يحسم موقفه النهائي بشأن ضم أشرف بن شرقي

الخميس 21/مايو/2020 - 02:23 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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محمد السعيد
حسم نادي ستاندر لياج البلجيكي موقفه النهائي من ضم أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت موقع " voetbalnieuws " البلجيكي، أن نادي ستاندر لياج تراجع عن ضم أشرف بن شرقي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، وعدم قدرته على الدخول في منافسة مع مونبلييه الفرنسي وطرابزون التركي، لضم الجناح المغربي.

كان أشرف بن شرقي انتقل إلى الزمالك،  خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الهلال السعودي

وشارك بن شرقي مع الزمالك في  مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، صنع خلالهما 4 أهداف، وصنع هدف وحيد، كما قاد الأبيض للتتويج بكأس السوبر الأفريقي بتسجيله هدفين في شباك الترجي، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة  3- 1.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أشرف بن شرقي 800 ألف جنيه إسترليني وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


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