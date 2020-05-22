الدوري السعودي.. أهلي جدة يحدد موعد عودة التدريبات





وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن إدارة الكرة في نادي أهلي جدة، استقرت على عودة التدريبات مطلع شهر يوليو المقبل، على أن يخوض الفريق معسكرا تدريبيا في الحوية بمدينة الطائف، يخوض خلالها ثلاث مباريات ودية.





وأصافت الصحيفة، أنه من المنتظر أنه تبلغ إدارة الكرة لاعبو الفريق بالخضوع لفحوصات فيروس كورونا، قبل انطلاق التدريبات بأسبوعين، للتأكد من سلامة الجميع.





يذكر أن رابطة الدوري السعودي أعلنت مؤخرا، تحديد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا، لعودة مسابقة الدوري.





ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة.

حدد نادي أهلي جدة بداية شهر يوليو المقبل، موعدا لاستئناف تدريبات الفريق، استعدادا لاستكمال مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كوورنا.