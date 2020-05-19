نصف مليار ريال تكلفة عودة الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي اليوم، الثلاثاء، أن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قدمت إلى رابطة الدوري السعودي، التكلفة المالية التي تترتب عليها، في حال استئناف أو إلغاء مسابقة الموسم الجاري، والتي توقفت بقرار من وزارة الرياضة، للحد من تفشي فيروس كورونا.



ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن التكلفة المالية التي قدمتها الأندية، تقدر بنحو نصف مليار ريال سعودي، كمصاريف تشمل رواتب اللاعبين المحترفين، والمدربين، والعقود، والمعسكرات، والرعاة، خلال فترة الأشهر الأربعة التي تبدأ من يوليو المقبل.

وكانت الرابطة قد حددت 20 أغسطس موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة في متابعة فيروس كورونا.



وقال فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، إن المبالغ المتوقع صرفها من النادي لرواتب اللاعبين خلال أربعة أشهر تتراوح ما بين 12 – 16 مليون ريال حال استئناف الدوري.





وأشار المدلج إلى أنهم في انتظار القرار النهائي من الجهات المختصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ووزارة الرياضة والرابطة، للبت في تمديد عقود إضافية للاعبين المحترفين، التي ستنتهي معظمها في نهاية مايو الجاري.



