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رياضة

ديبالا وبيانيتش يدعمان تركي آل الشيخ قبل مباراة بلاي ستيشن.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:55 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد رشاد
أبدى باولو ديبالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، دعمه لـ سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، في تحديه لـ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على مباراة خيرية في "البلاي ستيشن".

وقال ديبالا، في رسالة مصورة: "سعود، أدعمك يا صديقي، الفوز والنصر".

في المقابل، دعم ميراليم بيانيتش، لاعب وسط اليوفي، تركي آل الشيخ، قائلًا: "هيا تركي ستفوز بالمباراة".

شاهد مقطعي ديبالا وبيانيتش

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