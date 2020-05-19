ديبالا وبيانيتش يدعمان تركي آل الشيخ قبل مباراة بلاي ستيشن.. فيديو

أبدى باولو ديبالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، دعمه لـ سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، في تحديه لـ تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على مباراة خيرية في "البلاي ستيشن".





وقال ديبالا، في رسالة مصورة: "سعود، أدعمك يا صديقي، الفوز والنصر".





في المقابل، دعم ميراليم بيانيتش، لاعب وسط اليوفي، تركي آل الشيخ، قائلًا: "هيا تركي ستفوز بالمباراة".





شاهد مقطعي ديبالا وبيانيتش



البوسني بيانيتش لاعب يوفنتوس يدعم تركي آل الشيخ في مباراته أمام سعود السويلم رئيس النصر السابق في تحدي البلايستيشن🎮.. pic.twitter.com/2YFJydovfi — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 18, 2020









وبعد أن نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية, عبر حسابه الشخصي بتويتر عن قبوله تحدى رجل الأعمال سعود آل سويلم في مباراة بلاي ستيشن، قام الفنان عمر دياب بالرد علية قائلا : ماتش جامد شد حيلك ودايما سباق للخير.





