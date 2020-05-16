بحب عمرو دياب وبكره البخل| أشرف بن شرقي يكشف أسرارا في حياته لأول مرة.. شاهد

كشف أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك لأول مرة عن معلومات تخص حياته الشخصية خلال الإجابات التي أدلى بها أمام أسئلة الإعلامية أروى في برنامج «رامز مجنون رسمي».
وقال أشرف بن شرقي إنه شخص كريم ويكره البخل، وانه لا يحب النهار او الليل بشكل دائم ولكن حسب طبيعة اليوم والفصول، ولا يوجد شئ يندم عليه حتى الآن.
وأضاف أشرف بن شرقي أنه يحب سماع أغاني عمرو دياب، مؤكدا أن الفنان رامز جلال كل برامج المقالب التي يقدمها صعبة جدا خاصة أفعاله مع الضيوف.
ووقع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، ضحية الفنان رامز جلال في حلقة اليوم السبت من برنامج " رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".