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توك شو

يا نهار اسود.. صدمة أشرف بن شرقي بعد رؤية رامز جلال.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 07:06 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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هاني حسين
دخل أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك،  في حالة من الصدمة والدهشة فور رؤية رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وعلق أشرف بن شرقي، على صورة  رامز جلال، قائلا: "يا نهار اسود، برامج المقالب بتاعته صعبة".

وقع  أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم السبت.
 
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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