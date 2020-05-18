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رياضة

تركي آل الشيخ يقبل تحدى رجل الأعمال سعود آل سويلم في مباراة بلاي ستيشن.. شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:19 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم

قبل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية تحدى رجل الأعمال سعود آل سويلم في مباراة بلاي ستيشن تخصص عوائد لصالح منصة جود الإسكان بالمملكة العربية السعودية.


وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر قائلا "‏‎قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر وأتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بثا مباشرا للجميع".


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وجاء ذلك ردا على تغريدة رجل الأعمال سعود سويلم "‏أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلاي ستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي ‎".


يذكر أن تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحيه شديد في الفترة الماضية ادت أجرى على إثرها عملية جراحيه ناجحه بالولايات المتحدة الأمريكية.

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