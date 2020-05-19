نادي أبها السعودي يكشف حقيقة وصول عروض لـ سعد بقير

كشف مصدر رسمي داخل إدارة أبها السعودي، إذا كان النادي قد تلقى أي استفسارات أو عروض رسمية بشأن

التونسي سعد بقير، صانع ألعاب الفريق.





وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن سعد بقير لم يتلق أي عرض للرحيل عن أبها حتى الآن، سواء على سبيل الإعارة أو شراء عقده بشكل نهائي، لافتًا أن اللاعب التونسي مستمر حتى انتهاء عقده.





وأشار المصدر إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن الانتقالات، لأن الموسم لم ينته بعد، موضحًا أن إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، ستحافظ على جميع اللاعبين الذين يخدمون الفريق في الفترة المقبلة، لتقديم الأفضل في الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل فيه الفريق لدور الأربعة لملاقاة فريق الهلال.



