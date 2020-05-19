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رياضة

نادي أبها السعودي يكشف حقيقة وصول عروض لـ سعد بقير

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:38 ص
سعد بقير
سعد بقير
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إسراء أشرف
كشف مصدر رسمي داخل إدارة أبها السعودي، إذا كان النادي قد تلقى أي استفسارات أو عروض رسمية بشأن التونسي سعد بقير، صانع ألعاب الفريق.

وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن سعد بقير لم يتلق أي عرض للرحيل عن أبها حتى الآن، سواء على سبيل الإعارة أو شراء عقده بشكل نهائي، لافتًا أن اللاعب التونسي مستمر حتى انتهاء عقده.

وأشار المصدر إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن الانتقالات، لأن الموسم لم ينته بعد، موضحًا أن إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، ستحافظ على جميع اللاعبين الذين يخدمون الفريق في الفترة المقبلة، لتقديم الأفضل في الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل فيه الفريق لدور الأربعة لملاقاة فريق الهلال.

سعد بقير أوضح أنه لم يتلق أي عرضًا حتى الآن، وفي حال تلقيه أي عروض، سيحيل ذلك إلى إدارة النادي وهي من تتخذ القرار.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الرياضي، في السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.

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