AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، الأسباب والكواليس وراء الإطاحة بالمدرب أحمد حسام ميدو الذي تولي المسئولية الفنية للفريق في الموسم الماضي.

وكان الوحدة أعلن إقالة ميدو من منصبه بالجهاز الفني لفرسان مكة، بعد سب أحد جماهير الوحدة بلفظ خارج على صفحته الشخصية بموقع تويتر.

وقال خيمي في تصريحات عبر إذاعة "يو إف إم"، أن ميدو تحدث معه بعد الواقعة مباشرة ليؤكد أن الحساب تم اختراقه ليبرئ نفسه من تهمة السب.

وتابع خيمي تصريحاته أن الأخلاقيات كانت أهم شئ لديه خلال فترة تواجده رئيسا للوحدة، ولكن ميدو خالف هذا الأمر ولذلك تمت الإطاحة به بعد هذه الأزمة.

وأكد رئيس الوحدة السابق، أن رحيل ميدو عن الفريق أثر بشكل سلبي خاصة أن النادي كان يسير بخطوات إيجابية وبشكل تصاعدي في الأداء مع المدرب المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقالة رئيس وحدة محلية بالإسماعيلية وسكرتيره للتقصير فى العمل

خناقة بين مرتضى منصور وأيمن حافظ وراء الإطاحة به من الجهاز الفني

بالأسماء.. حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز الزقازيق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جمال بيومي يوجه رسالة مؤثرة لدولة الكويت.. تعرف عليها

مسرعة كالصاروخ.. شهود واقعة انتحار فتاة المترو يروون الحادث

مانشستر سيتى يعلق على ظهور قميصه فى مسلسل البرنس.. ودياب يرد

بعد تعرضه لحالة إغماء.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

سوزان نجم الدين تكشف مفاجأة فى برنامج رامز مجنون رسمى | شاهد

أنا الكابتن 15.. أسامة خليل: شعبية الخطيب هي من جعلته أسطورة.. وبيليه لم يعجبه لاعب في مصر

AdvertisementS

أخبار الرياضة| أزارو يعود للأهلي.. أحمد بلال يسخر من الزمالك.. 7 صفقات تعمق جراح قطبي مصر.. قلق في مانشستر سيتي بسبب مسلسل البرنس

بعد بشرى الوزراء.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الممتاز

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

تعليق سعودي بسبب مرتضى منصور وحسن شحاته .. شاهد

مانشستر سيتى يعلق على ظهور قميصه فى مسلسل البرنس.. ودياب يرد

أنا الكابتن 15.. أسامة خليل: شعبية الخطيب هي من جعلته أسطورة.. وبيليه لم يعجبه لاعب في مصر

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

على شرف عودة الدوري.. اتحاد الكرة يقيم حفل إفطار لـ الكاف اليوم

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

أحمد بلال يسخر من الزمالك بشأن لقب نادي القرن: الناس اتضايقت ليه

الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

فى خطاب رسمي للفيفا.. اللجنة الأولمبية تحسم مصير انتخابات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 كحكات باليوم.. 7 نصائح لتجنب أضرار الكحك

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار