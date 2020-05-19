أخبار الرياضة السعودية.. رئيس نادي الوحدة يكشف أسباب إقالة ميدو

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كشف حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، الأسباب والكواليس وراء الإطاحة بالمدرب أحمد حسام ميدو الذي تولي المسئولية الفنية للفريق في الموسم الماضي.













سخر الإعلاميان السعوديان خالد الشعلان ومبارك الشهري، من التصريحات التي خرجت من فهد المفيريج الذي تولى منصبا إداريا في ناشئي نادي النصر السعودي، والتي أوضح خلالها أنه بعد مجيء سامي الجابر نجم الهلال ومشاركته مع منتخب السعودية، ساهم مع الأخضر في التتويج بالبطولات الآسيوية، بعد غياب، رغم وجود ماجد عبد الله أسطورة النصر في تلك الفترة.













أكد سعود الحمام لاعب الهلال السعودي ومدير الفريق السابق، أن العمل الاحترافي في قلعة الزعيم، يتسبب في تحقيق الإنجازات والبطولات، وآخرها حصد اللقب الآسيوي.