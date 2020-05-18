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رياضة

نجم الهلال: الحكام الحلقة الأضعف في الدوري السعودي

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد سعود الحمام لاعب الهلال السعودي ومدير الفريق السابق، أن العمل الاحترافي في قلعة الزعيم، يتسبب في تحقيق الإنجازات والبطولات، وآخرها حصد اللقب الآسيوي.

وتابع أن الهلال شارك في مونديال الأندية وحصد المركز الرابع، بسبب عمله الاحترافي، بالرغم من الأنباء التي ترددت في ذلك الوقت بهبوط المستوى الفني بعد الإنجاز القاري بسبب الإرهاق والحمل البدني الزائد وضغط المباريات.

وقال الحمام في تصريحات صحفية إن الحلقة الأضعف في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي تتمثل في الاختيار غير الموفق لبعض الحكام من أجل تولي مسئولية مباريات تنافسية رغم حساسيتها.

وطالب نجم الهلال السابق، بضرورة استمرار الاستعانة بالحكم الأجنبي، خاصة في المواجهات التنافسية، على أن يقتصر الاعتماد على المحلي في المباريات غير التنافسية لإعداده جيدا للمستقبل بتولي اللقاءات الكبيرة.

وتطرق مدير فريق الهلال السابق، إلى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 4 أو 5 محترفين فقط، حتى يتسنى للنجوم المحليين الاستفادة منهم، وتعود الفائدة للكرة السعودية.
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