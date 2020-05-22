ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى عزل العجمي لـ 138 حالة

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية ، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 138 حالة، بعد خروج 17 حالة جديدة اليوم.





وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، إنه تم السماح بخروج الحالات الـ13 بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس.





وأشارت "السيد"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى نقل حالات المتعافين بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.





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