AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى عزل العجمي لـ 138 حالة

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:45 ص
مستشفى عزل العجمي
مستشفى عزل العجمي
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 138 حالة، بعد خروج 17 حالة جديدة اليوم.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، إنه تم السماح بخروج الحالات الـ13 بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس.

وأشارت "السيد"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى نقل حالات المتعافين بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.

اقرأ أيضا:

ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع بمستشفى عزل كورونا بالإسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ64 حالة

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ 80 حالة

نقل 10 حالات كورونا من العجمي إلى المدينة الشبابية بأبوقير

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية إلى 93 حالة

مستشفى العجمي يحتفل بخروج 6 مصابين بـ كورونا من كبار السن.. شاهد

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات عزل العجمي إلى 111 حالة

ترشيحاتنا

قبل تناوله.. بحيلة بسيطة اختبار يكشف الفسيخ الفاسد

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

النواب يكشف موعد تطبيق عقوبة الغرامة ضد مخالفي ارتداء الكمامة

جومانة ماهر: جموع الشعب العربى التفوا حول مشهد استشهاد البطل أحمد المنسى.. فيديو

معنى البيع بعقد ابتدائي.. النقض توضح هذه الحالة

تعرف على رد فعل أرملة الشهيد أحمد المنسي بعد عرض واقعة البرث في الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة

شاهد .. شمس الكويتية تستعرض رشاقتها على إنستجرام

عزومتك عندنا.. مكرونة بالسجق والبشاميل مع صينية بفتيك والحلو قطايف بالمكسرات