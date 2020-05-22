60 يوما من الحظر.. تعرف على جهود التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا

اتخذت وزارة التنمية المحلية العديد من الإجراءات الهامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،واتساقا مع السياسة العامة للدولة والتى فرضت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ..وسنسرد في السطور التالية ما قامت به الوزارة على مدار 60 يوما منذ فرض الحظر لمواجهة كورونا.





اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات الوقائية التى تمثلت فى الكشف على العاملين أو المترددين على مبنى الوزارة، ومنع دخول أى شخص تتعدى حرارته 38.5 م.





وتتضمن الإجراءات أيضا الكشف على أى من العاملين المصابين بأى ارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال من خلال الطبيب المتواجد فى مقر الوزارة، مع التشديد فى إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الإدارات والمصاعد ودورات المياه، وفقًا للإرشادات التى تصدر عن وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

كما تم التنبيه على جميع السائقين بتعقيم الأتوبيسات والسيارات الخاصة بالوزارة، وعلى عاملى المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، مع ضرورة تعقيم المصاعد بصفة مستمرة.

والتزمت الوزارة بالخطاب الذى تلقته من وزارة الصحة فى ضوء التوصيات الواردة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس، وضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية التى تهدف من الدرجة الأولى إلى تقليص معدل الانتشار بين المواطنين، والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى نظرًا لما تمثله من خطورة بالغة وتلعب دورًا فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى.





واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لإيقاف تقديم الشيشة فى المحافظات حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلال الشيشة.









وتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع المحافظين ، على مدار الايام الماضية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





كما تابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم، وجهود المحافظات فى تطهير وتعقيم كافة المباني والشوارع والمنشآت المختلفة وكذلك اجراء القيادات المحلية الجولات الميدانية والحملات التفتيشية لضبط المخالفين ومنع التلاعب في اسعار السلع الغذائية .





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وبشأن التعدي على أملاك الدولة، تعامل وزير التنمية المحلية والمحافظين مع هذا الملف بكل قوة لاسترداد حق الدولة وهيبتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالمحافظة ويتم ازالة التعديات يوميا ومنع استغلال ما تمر به البلاد للاستيلاء على حق الدولة والبناء المخالف.











