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أخبار البلد

شعراوي يشدد على المحافظين التأكد من إجراءات السلامة لعمال النظافة

الأحد 17/مايو/2020 - 01:04 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتأكد من تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية من ارتداء الكمامات والقفازات على جميع العاملين بمنظومة المخلفات بمختلف مراحلها.

وطلب وزير التنمية المحلية، من المحافظين استغلال فترة حظر التجول وخلو الشوارع من المواطنين والسيارات فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع .

ووجه الوزير  المحافظين  بالتنسيق مع مديرى الأمن لإستمرار السماح لسيارات جمع ونقل المخلفات للعمل أثناء فترات الحظر وتنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة فى حل المشكلات الطارئة الخاصة بمنظومة النظافة.

 كما أصدر الوزير توجيهاته بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يوميًا وموافاة الوزارة بتقرير يومى فى هذا الشأن.
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