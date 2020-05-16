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أخبار البلد

انتهاء مدة تأجيل أقساط المقترضين لصندوق التنمية المحلية يونيو المقبل

السبت 16/مايو/2020 - 02:33 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أجلت وزارة التنمية المحلية، سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور، وذلك للتيسير على المقترضين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت المدة التي حددتها الوزارة لتأجيل أقساط المقترضين إعتبارًا من الاول من أبريل وحتى 30 يونيه.

وأكدت الوزارة أنه من يرغب من المقترضين فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن .
اما عن  طرق الحصول علي قرض من الصندوق هى أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى و أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع   و يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
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