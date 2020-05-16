انتهاء مدة تأجيل أقساط المقترضين لصندوق التنمية المحلية يونيو المقبل

أجلت وزارة التنمية المحلية ، سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور، وذلك للتيسير على المقترضين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبدأت المدة التي حددتها الوزارة لتأجيل أقساط المقترضين إعتبارًا من الاول من أبريل وحتى 30 يونيه.





وأكدت الوزارة أنه من يرغب من المقترضين فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن .