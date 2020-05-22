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فن

خيانة عهد الحلقة 28 .. بيومي فؤاد يكتشف حقيقة مقتل خالد أنور

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:58 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 28 من مسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل خيانة عهد

قام الفنان بيومي فؤاد بتتبع يسرا، ليجدها في منزل جومانا مراد، "شيرين" ويطلب منها ان تفسر له كل شئ، ومن ثم طلبت يسرا من شيرين، أن تروي له حقيقة مقتل خالد أنور "هشام" كاملة.

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بينما رفض نجل خالد سرحان، الشهادة معه في النيابة بمعرفته حقيقة خيانة والدته وقال له :"مفضحتهاش وهي عايشة مش هفضها وهي ميتة .. وإن تستاهل اللي انت فيه .. كل مرة كنت باجي اقولك ان ماما بتخونك كنت بلاقيك بتخونها انت كمان".

كما قامت يسرا، بالشهادة ضد شقيقتها حلا شيحة، وإنتهت أحداث الحلقة بمسح يسرا للفديوهات الفاضحة الخاصة بزوجة خالد سرحان، حتى لا يستخدمها في تخفيف الحكم عن نفسه.

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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