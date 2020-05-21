في آخر أيام تصوير مسلسل خيانة عهد.. حلا شيحا تشكر فريق العمل

‫نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة من كواليس مسلسل "خيانة عهد" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.‬





‫وظهرت حلا شيحة في الصورة مع أبطال وفريق عمل مسلسل خيانه عهد، معلقة "حبيت اشارك جمهورى بأخر ايام تصويرى في خيانة عهد اللى بجد كنت سعيدة بمشاركتى فيه بدور فرح مع الجميله يسرا اللى بشكرها وبقولها العمل معكى له متعه خاصة".‬





‫وكتبت حلا شيحة، "سعادتي جدا في كل مره بشوف فيها بيومى فؤاد فنان رائع بشكر استاذ جمال العدل لأنه كان واثق انى ممكن اقدم دور جديد وتحدى انى هعرف اقدمه كويس بقوله متشكره ليك".‬





‫مسلسل " خيانة عهد " من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة. ‬



