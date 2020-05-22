تغذية ورياضة.. 5 نصائح تساعد على زيادة طول الطفل

تعانى بعض الأمهات من مشكلة قصر القامة عند أطفالهن، فى بعض الأحيان يكون قصر القامة نتيجة عدم تناول الأطعمة الصحية ، وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية التى تعمل على زيادة طول الأطفال.





لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، بعض النصائح التى تساعد على زيادة الطول عند الاطفال ...





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- الحصول على كمية كافية من فيتامين د ، والذي يوجد في البيض و السمك ومنتجات الألبان و المشروم

- الحصول على قدر كافي من النوم ما بين 12-10 ساعة يوميًا .

- تناول أطعمة تحتوي على الزنك المتوفرة فى البسلة و البيض و الشوكولاتة و المحار الفاصولياء.

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الخضروات و التونة والسردين و منتجات الألبان.

-ممارسة بعض أنواع الرياضة كالسباحة والوثب بالحبل و كرة السلة و الجري وتمارين التمدد .



