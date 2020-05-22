الزمالك يقترب من حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي

في تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز .

وكان المثلوثي يفضل البقاء في

إلا أن العرض المادي لم ترض رغبته وتقدم النادي بـ170 ألف دولار سنويا

كما طالب اللاعب ناديه بصرف كل المستحقات المالية المبقية الموسم الماضي المقدره بحوالى 200 ألف دولار .