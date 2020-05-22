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رياضة

الزمالك يقترب من حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:02 م
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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عبدالله هشام
يسعي نادي الزمالك في تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز . 

وخلال الساعات القليلة الماضية اقترب نادي الزمالك من الحصول على خدمات حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونسي . 

ويحاول الزمالك الحصول علي اللاعب وتدعيم الجبهة اليمني خصوصا وأن عقده سينتهي مع النادي نهاية الموسم الحالي وسيكون متاحا بالمجان نهاية الموسم . 

وكان المثلوثي يفضل البقاء في الصفاقسي التونسي إلا أن العرض المادي لم ترض رغبته وتقدم النادي بـ170 ألف دولار سنويا كما طالب اللاعب ناديه بصرف كل المستحقات المالية المبقية الموسم الماضي المقدره بحوالى 200 ألف دولار .

جدير بالذكر ان المثلوثي لعب 17 مباراة الموسم الحالي قبل ايقافه علي خلفية انتشار فيروس كورونا وسجل هدفين وصنع ثلاثة لزملائه . 
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