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أخبار البلد

تبادلا وجهات النظر.. السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني". 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول  التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.

كما قدم الرئيس له التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، ومن جانبه بادل الفريق اول عبد الفتاح البرهان  الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.
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