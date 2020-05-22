تبادلا وجهات النظر.. السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.



