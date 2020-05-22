غدا.. السعودية تبدأ تطبيق حظر التجول الكلي طوال اليوم

أعلن الأمن العام السعودي، أن قوات الشرطة ستبدأ غدا تطبيق حظر التجول الكلي طوال اليوم في جميع مناطق المملكة ومدنها.





ومن المقرر أن يستمر حظر التجوال الشامل في السعودية على المواطنين والمقيمين حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل.





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وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت استمرار جميع الإجراءات الاحترازية المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم.





وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، فتقرر استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، واستمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.





كما تقرر فرض حظر تجول كامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.





كما أكد المسؤول ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، بما في ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر، وعمل المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.