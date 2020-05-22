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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. السعودية تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:15 م
السعودية تقرر منع
السعودية تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
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شيماء مصطفى
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، قرارًا بمنع إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد.

ووفقًا لصحيفة "الوئام"، أمر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعدم إقامة صلاة عيد الفطر، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

يأتي ذلك القرار على خلفية الإيقاف المؤقت لصلوات الجماعة والتجمعات في مساجد المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية المخصصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في البلاد.

وكانت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 65077 إصابة، منهم 39% من السعوديين، و61% من غير السعوديين.

كما سجلت الوزارة 2562 حالة تعافي من فيروس كورونا "كوفيد-19"، 2562 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 36040 حالة.

وبلغ عدد الوفيات الجدد 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.
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