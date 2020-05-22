نشرة المرأة والصحة.. لقاح ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ كورونا.. وصور تبرز جمال رانيا منصور

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية بفترة الصباح، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
أصدرت شركة إينوفير الأميريكية للأدوية الطبية، لقاحا جديدا لـ فيروس كورونا، وذلك بعد عدد من التجارب التي تثبت مدى نجاح العقار الجديد، حيث وجد أن اينوفيو فعال بدرجة كبيرة.
أجريت دراسة جديدة في جامعة هارفاد الأمريكية على القرود، وذلك لاكتشاف آخر مستجدات فيروس كورونا، وكيفية الوصول إلى المناعة وهل الإصابة بالفيروس التاجي يتمتعون بمناعة قوية أم لا.
متعدد الأحجام والألوان، له مذاق مختلف عن باقي الحلويات، يحبه الكبار والصغار، فكل منهم يتناوله بنكهة مختلفة، يقدم بجانب الكحك والبسكويت في عيد الفطر المبارك داخل البيوت المصرية، أنه البيتي فور.
شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.
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