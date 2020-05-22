بجمبسوت جلد.. رزان مغربي تتألق على إنستجرام

شاركت الفنانة رزان مغربي بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.
وتألقت رزان مغربي مرتدية جمبسوت جلد باللون البرتقالي، مع وضع الحزام باللون الأسود على منطقة الخصر بشكل كاجوال.
واستكملت رزان مغربي اطلالتها اللافته بارتداء القفازات الجلد ذات اللون الأسود في اليد، وانتعلت هاف بوت باللون الأسود.
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وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة على الكتف، لإبراز جمالها.
واختارت رزان مغربي بعض اللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها، فارتكزت على الألوان الترابية التي تناسب إطلالتها.