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فن

رزان مغربي ترد على تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول برنامج "أغلب السقا"

السبت 09/مايو/2020 - 04:44 م
رزان مغربي
رزان مغربي
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سعيد فراج
أثارت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببرنامجها"أغلب السقا"، الذي يعرض في رمضان الحالي عبر فضائية "مصر mbc"، حيث تسأل بعض رواد السوشيال ميديا عن طريقتها في تقديم الحلقة. 

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وقالت رزان في تصريحات صحفية: "أنا تميزت في مهنتي بإجتهاد قليل منى والباقي توفيق من عند الله، وعندما بدأت تسجيل أول حلقة من البرنامج وجدت نفسي أقدم بطريقة مميزة ومختلفة وتبتعد عن التقليد، ولا أسير وراء أي شخص في تقديم نفس النهج الذي يتبعه، وهذا هو أسلوبي الخاص بي قد يتبعه بعض الأشخاص والبعض لا يستطيع تقليدي "مينفعش حد يبقي زي ولا أنا كمان ينفع أبقى زي حد".

وأضافت"مغربي": "البرنامج لابد من وجود طاقة وحيويه تملأه وهو مجهود كبير بالنسبة لي، وعندما أقول جملة "أغليييب السقاااااا" على طريقتى الخاصة، لأن البرنامج فيه مسابقات وجوائز فتحتم علي أن أقدم العمل بطريقة الحفلات والمهرجانات الضخمة حتى أجذب الجمهور وعمل طاقة إيجابية للمتسابقين أثناء تنافسهم على الجائزة".

وتابعت رزان مغربي حديثها قائلة: "البرنامج يتطلب تصويره ثلاثة ساعات وطريقة تقديمي كانت مختلفة ومميزة حتى يشعر المشاهد بالحماس، وهو يتطلب مجهود كبير منى، وإذا قدمت البرنامج بالطريقة التقليدية، وقتها سيشعر الجمهور بالملل وعندما أقدم شئ أضع نفسي مكان الجمهور، والبرنامج ناجح بشكل كبير والدليل على ذلك أن الأطفال تتفاعل معه ولديهم طاقة وحيوية".

واختتمت رزان تصريحها قائلة:"المخرج طلب منى تقديم البرنامج بنفس الطريقة التي اتبعتها في أول حلقة، وقد أعجبته الفكره على الرغم من أن الأمر بالغ الخطورة حيث تسبب في إحدى المرات بفقدان صوتي،  والبرنامج حقق تفاعل كبير بين الأشخاص وهو نجاح حقيقي وليس مزيف، وهو نابع من جميع البلدان".
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