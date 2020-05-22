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مرأة

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:33 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة  الشابة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.

تعد رانيا منصور من النجمات اللاتى يلفتن الأنظار بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، حيث تحرص على اختيار صيحات الفساتين الملفتة و التى يميل بعضها إلى الجرأة، ولكن تتسم فساتين رانيا منصور بأنها تكشف عن ذوقها الرفيع و قوامها المثالى.

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تعتمد  رانيا منصور على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الفخمة، بالإضافة إلى ذلك تقوم بتنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات التى تزيد من جاذبيتها واناقتها أيضا.

أما الإطلالات الكاجوال و العصرية تحرص رانيا منصور على اتباع احدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب و يتماشي مع قوامها، كما تقوم بتطبيق صيحات المكياج و تسريحات الشعر التى تكشف عن جمالها.


إليكم أجمل إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها...


على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها
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