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اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:30 م
لقاح أمريكي ينجح
لقاح أمريكي ينجح في انتاج اجسام مضادة لـ فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
أصدرت شركة إينوفير الأميريكية للأدوية الطبية، لقاحا جديدا لـ فيروس كورونا، وذلك بعد عدد من التجارب التي تثبت مدى نجاح العقار الجديد، حيث وجد أن اينوفيو فعال بدرجة كبيرة.

وأكدت الشركة أن اللقاح أثبت جدارته في انتاج الأجسام المضادة التي تعمل على وقاية الجهاز المناعي ضد الوباء العالمي كورونا، وذلك بعد تجربته على الفئران أثناء التجربة العلمية.

وأشار ديفيد فاينر مدير مركز اللقاحات والعقاقير المناعية بمعهد ويستار بأمريكا، الى أنه يتم توفير أجسام مضادة أخرى تساعد في الشفاء من الفيروس التاجي كورونا، ويتم توافرها في النتيجة النهائية للقاح.

وأضاف أن تجربة لقاح اينوفيو قائمة منذ شهر إبريل الماضي، وسوف يتم إصدار النتيجة الأولية للعقار الجديد في يونيو القادم، حيث يتم تجربته على البشر الأصحاء وهي جرعة كل 4 أسابيع، ثم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 14 يوم.

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وأوضح الباحثون في الدراسة الجديدة أنه وجد بعض الاجسام المضادة، في رئة الحيوانات التي اعطيت اللقاح، وكانت أبرز الحيوانات هي القرود والأرانب والفئران.   

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