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مرأة

مع الوردة البيضا .. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة ربيعية

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:39 م
ميرنا جميل
ميرنا جميل
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آية التيجي
شاركت الفنانة ميرنا جميل صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت بإطلالة ربيعية جذابة  ممسكة بوردة بيضاء.

ووجهت ميرنا جميل رسالة إلى صديقتها التي ظهرت بالصورة، وقالت: Thankful.. وتعني: الحمد لله

وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع الماكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

فيما أكملت ميرنا جميل إطلالتها بإرتداء بعض الأكسسورات الناعمة؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أكمل من إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Thankful 🙏🏻🕊🌼

A post shared by Mirna Gamil 🎨 (@mirnagamil1) on

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