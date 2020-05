مع توأم روحها.. ميرنا جميل بإطلالة جديدة على إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا جميل صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم لها.





ووجهت ميرنا جميل رسالة إلى صديقتها التي ظهرت بالصورة، وقالت: Different in everything, but she’s my soulmate.. "مختلفين في كل شيء إلا أنها توأم روحي".





وظهرت ميرنا جميل، وهي ترتدي جاكيت جلد باللون الأسود بأكمام طويلة، بقصة مميزة من الأكتاف، وهو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها.





وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع الماكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.