AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع توأم روحها.. ميرنا جميل بإطلالة جديدة على إنستجرام

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:47 م
ميرنا جميل
ميرنا جميل
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة ميرنا جميل صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم لها.

ووجهت ميرنا جميل رسالة إلى صديقتها التي ظهرت بالصورة، وقالت: Different in everything, but she’s my soulmate.. "مختلفين في كل شيء إلا أنها توأم روحي".

وظهرت ميرنا جميل، وهي ترتدي جاكيت جلد باللون الأسود بأكمام طويلة، بقصة مميزة من الأكتاف، وهو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها.

وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع الماكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلا مكياج.. إطلالة سلمى أبو ضيف مع تاتو فرعوني

بملابس البيت.. شاهد ريا آبي راشد بإطلالة ناعمة

برسالة للأطباء .. شاهد | ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة مع ابنتها

خدودي هتفرقع.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

إجازة على الشاطئ.. ريا أبي راشد تمازح متابعيها بـ قبعة ونظارة

بعد تبادل الرسائل الرومانسية مع العوضي.. شاهد صورة ياسمين عبدالعزيز من مسلسل نحب تاني ليه

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. استشارى طب وقائى: قريبا سيتم الإعلان عن لقاح جديد لفيروس كورونا

علامات ليلة القدر2020 .. علي جمعة يكشف عن مفاجأة في موعدها

اقتربوا من التعافي.. نقل 10 مصابين بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

اعترافات قاتلة زوجها في بدر: خلصت عليه أنا وعشيقي ورميته في عربيته

بعد مقابلة محافظ الدقهلية.. مصدر: طارق حامد غير مصاب بـ كورونا

طارق الشناوى: اعتذار أحمد فهمى وبيومى فؤاد عن رجالة البيت شجاعة أدبية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستوحاة من الطائرات.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata .. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذر البطيخ؟

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد