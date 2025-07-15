إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بالدقهلية

أصيب6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بتروسيكل على طريق منية النصربمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل على طريق منية النصر - كوبري الطاهري بجوار مصنع الطوب، ووقوع 6 مصابين، وانتقل ضباط المباحث وثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة كل من نجلاء محمد محمد الشربيني 45 عاما مقيمة منية النصر وأصيبت باشتباه بنزيف بالمخ.

محمد حامد العزازي السيد 40 عاما واصابته ما بعد الارتجاج ، أحمد محمد عوض الشربيني 19 عاما واصابته كسر مضاعف بالساقين،

محمود رضا حافظ 17 عاما واصابته ما بعد الارتجاج ، حياة يحيى زكريا عباس 11 عاما مصابة بجرح قطعي بالجبهه ورقان لطفي عويس 3 اعوام مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

وجميعهم مقيمي منيه النصر تم نقل المصابين الى مستشفى منيه النصر لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.