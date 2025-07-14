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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اصطدمت الملاكى بعمود إنارة.. إصابة شخصين بالدقهلية بإصابات بالغة

اسعاف
اسعاف
همت الحسينى

أصيب  شخصان بإصابات متفرقة إثر تصادم  سيارة ملاكى في عمود إنارة بأحد مراكز الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين  إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بمنطقة المقادير بطلخا.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من،   نصر حمادة ابو النصر عيد 19 عاما  مقيم نبروه مصاب  بما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمود فتحى عبد العزيز عبد الفتاح 22 عاما مقيم  نبروه
بنزيف بالمخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

الدقهلبة طلخا المنصوره ملاكى

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