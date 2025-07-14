اصطدمت الملاكى بعمود إنارة.. إصابة شخصين بالدقهلية بإصابات بالغة

أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارة ملاكى في عمود إنارة بأحد مراكز الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بمنطقة المقادير بطلخا.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من، نصر حمادة ابو النصر عيد 19 عاما مقيم نبروه مصاب بما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمود فتحى عبد العزيز عبد الفتاح 22 عاما مقيم نبروه

بنزيف بالمخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.