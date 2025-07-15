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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يضع شرطا صعبا لتمديد تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يطلب تمديد عقده مطلقًا، ولكن النادي هو من بادر بالحديث مع اللاعب للتمديد، وإمام عاشور رحب بشدة على ذلك.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي عقد عدة جلسات مع أحمد يحيى وكيل إمام عاشور من أجل تمديد عقد اللاعب، ورغم ترحيب إمام، لكن الأزمة تكمن في مطالب الوكيل حتى الآن.

وأضاف: أحمد يحيى لديه تصميم أن يكون عقد إمام عاشور هو الأعلى داخل النادي الأهلي، واللاعب يحصل في العقد الحالي على 15 مليون جنيه.

وزاد: الأهلي يتعامل مع الأمور بشكل جيد، والنادي قام بالتعاقد مع زيزو كلاعب حر وكان من الطبيعي يتم تعويضه على انتقاله المجاني لصفوف القلعة الحمراء، لكن إمام عاشور موقفه مختلف تمامًا، خصوصا وأن النادي دفع مبالغ تصل لـ3 إلى 3.5 مليون دولار عند شراء عقده من ميتيلاند الدنماركي.

وأكمل: من الطبيعي أن يتم تمديد عقد إمام عاشور ورفع راتبه السنوي، لكن هناك صعوبة في المساواة مع زيزو. ووكيل إمام بكل تأكيد لديه مطالب كبيرة حتى الآن، ولذلك لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.

وأتم: الأمور سوف تحسم قريبًا بين الأهلي وإمام عاشور، لأن الرغبة مشتركة.

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