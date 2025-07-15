السيد حمدي: إمام عاشور في الأهلي أفضل من زيزو بالزمالك

تحدث السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، عن مطالبة إمام عاشور بالحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه أحمد سيد زيزو.

وقال حمدي، في تصريحات مع سهام صالح ببرنامج “الكلاسيكو” على قناة “أون”: “أي لاعب من حقه أن يتحدث في مثل هذه الأمور، والإدارة ستتخذ القرار الأنسب”.



وأضاف: “الأهلي عمل سعر لإمام عاشور واللاعب أصبح يتقاضى أضعاف ما كان يتقاضاه مع الزمالك سواء إعلانات أو مكافآت أو راتب شهري”.

وتابع: “الأهلي ليس مجبرا على تعديل عقد إمام عاشور، ولكن أرى أن إدارة الأهلي ستقدر اللاعب جيدا”.

وأوضح: “عند قدومي للنادي الأهلي من نادي بتروجت عقدي كان أعلى من عقد محمد أبو تريكة، وهذه كانت مفاجأة بالنسبة لي”.

واختتم السيد حمدي تصريحاته قائلا: “موضوع الرواتب بيعمل أزمة في أوضة اللبس، ولا بد أن يضع الأهلي سقفا لهذه الرواتب، وإمام عاشور في الأهلي أفضل من زيزو في الزمالك”.