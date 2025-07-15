مهاجم الأهلي السابق ينتقد تصرفات وسام أبو علي ويوجه له رسالة حادة

وجه السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لسلوك وسام أبو علي، مهاجم الفريق الحالي، بسبب إصراره على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، وممارسة ما وصفه بالضغط غير المقبول على إدارة النادي.

وفي تصريحاته لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة ON مع الإعلامية سهام صالح، قال السيد حمدي: "إحنا مش بنلعب في الشارع، وما يفعله وسام أبو علي لا يليق بلاعب داخل نادي كبير مثل الأهلي، صاحب التاريخ والجماهيرية الواسعة".

وأكد نجم الأهلي السابق أن النادي الأهلي هو من صنع اسم وسام أبو علي، والعروض التي يتلقاها اللاعب الآن لم تكن لتأتي لولا ظهوره داخل النادي، مشددًا على أن احترام التعاقدات واجب على الجميع، خاصة في نادٍ بحجم الأهلي.

وأضاف حمدي: "من حق الأهلي أن يبحث عن مصلحته، وإذا كان المقابل المالي لا يناسبه، فعلى اللاعب احترام قرار النادي، بدلاً من محاولة فرض أمر واقع".

كما أبدى الحمدي استياءه من المنشور الأخير الذي شاركه اللاعب عبر خاصية "الاستوري"، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات مرفوضة تمامًا داخل أروقة النادي، ولا تتناسب مع مبادئه وقيمه، مؤكدًا أن إدارة الأهلي لن تمرر هذا التصرف مرور الكرام.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن غضب جماهير الأهلي من وسام أبو علي أمر طبيعي في ظل الطريقة التي يُدار بها ملف رحيله، مشيرًا إلى أن الانتماء والالتزام يجب أن يكونا أولوية لأي لاعب يرتدي القميص الأحمر.