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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن عمرو ناصر..تفاصيل

عمرو ناصر
عمرو ناصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا لـ متابعيه بشأن صفقة نادي الزمالك الجديدة عمرو ناصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"رسميا عمرو ناصر زملكاوي ..... رأيك في الصفقة ؟ ".

وكان قد أبدى عمرو ناصر، مهاجم الزمالك المنضم حديثًا، سعادته البالغة بالانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معتبرًا هذه الخطوة نقطة تحول في مسيرته الكروية، وفرصة لإثبات جدارته على أعلى مستوى محلي وقاري.

وأكد ناصر، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن المدير الرياضي جون إدوارد لعب دورًا محوريًا في إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن اختياره جاء نتيجة ثقة كاملة في قدراته، وأنه يسعى إلى أن يكون على قدر هذه الثقة، قائلاً: “من يرتدي قميص الزمالك؛ يجب أن يكون على مستوى عالٍ من الجدية والانضباط، لأنه نادٍ لا يقبل سوى بالأفضل".

وتحدث ناصر عن حلمه بتحقيق الألقاب مع الفريق، موضحًا أن التتويج بالدوري المحلي وكأس الكونفدرالية< يأتيان في مقدمة أهدافه، لما لهما من أثر كبير في عودة الزمالك للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا واستعادة هيبته القارية.

وأضاف: "اللعب للزمالك طموح أي لاعب يبحث عن النجاح في مصر وأفريقيا. الانضمام إلى هذه المؤسسة يمنحني دافعًا هائلًا لتقديم أفضل ما لدي، خاصة في ظل وجود جهاز فني قوي ومجموعة من اللاعبين المميزين."

وأشار المهاجم إلى أنه فوجئ بحفاوة جماهير الزمالك فور إعلان الصفقة، وهو ما حمّله مسؤولية إضافية لتقديم مستوى يليق بحجم الدعم الذي تلقاه: “ردود أفعال الجماهير كانت مشجعة للغاية، وأعدهم بأنني سأبذل كل ما في وسعي لرد الجميل”.

واختتم عمرو ناصر تصريحاته برسالة واضحة إلى الجماهير البيضاء: “أعدكم أن أكون على قدر طموحاتكم، وسأقاتل لأجل قميص النادي في كل دقيقة ألعبها”.

يُذكر أن عمرو ناصر انضم إلى الزمالك قادمًا من فاركو، في إطار تدعيمات الفريق للموسم المقبل.

عمرو ناصر الاهلي الزمالك

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